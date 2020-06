10 in velocità, attacco e resistenza: la ‘pagella’ di Hakimi lo promuove a pieno merito. Ecco gli altri voti

Dopo quelli di Romelu Lukaku e Christian Eriksen, l’Inter sembra essere vicina a piazzare un terzo colpaccio di mercato. Stando alle notizie circolate nella giornata di ieri, infatti, Beppe Marotta sembra aver dato l’accelerata decisiva alla trattativa per Achraf Hakimi, laterale destro di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Borussia Dortmund da un paio d’anni. Esperienza, quest’ultima, che lo ha lanciato definitivamente nel grande calcio come un esterno di enorme prospettiva.

Tracciandone un dipinto dettagliato, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha provato anche a stilare una sorta di ‘pagella’ delle qualità di Hakimi, assegnando un voto ad ogni sua qualità. Eccola qui di seguito, con voti da capogiro:

Resistenza: 10

Velocità: 10

Fase offensiva: 10

Fase difensiva: 6

Piede destro: 8

Piede sinistro: 6,5

