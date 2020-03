Mercato – Il Chelsea sonda Alex Telles come sostituto di Marcos Alonso. Futuro all’Inter per lo spagnolo?

Nonostante il calcio giocato sia bloccato dall’effetto coronavirus, il mercato e le sue indiscrezioni sembrano non fermarsi mai. E sembrano poterci essere, per la prossima estate, grossi movimenti sull’asse Italia-Inghilterra-Portogallo.

Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira infatti, il Chelsea sarebbe fortemente interessato ad Alex Telles, esterno ex nerazzurro, e sarebbero già partiti i primi discorsi con il Porto. Telles arriverebbe infatti a Londra per prendere il posto di Marcos Alonso, primo obiettivo sul taccuino di Antonio Conte per la fascia sinistra della prossima stagione.