Mercato – Incontro per Kumbulla in sede: filtra ottimismo. E l’Hellas fissa il prezzo

Ore calde per il calciomercato dell’Inter: in giornata si è registrato un vero e proprio viavai di agenti che testimoniano come la Beneamata sia molto attiva in questa sessione di mercato.

Fra i giocatori sotto osservazione c’è Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona che si sta mettendo in mostra in questa prima parte di stagione, la prima nella massima serie italiana per lui. Secondo quanto si legge su Tuttomercatoweb.com è andato in scena un incontro in sede fra il suo rappresentante e il club nerazzurro, incontro finito positivamente a conferma dell’interesse.

L’Hellas Verona dal canto suo ha fatto sapere di non voler far sconti: la valutazione su di lui è di 25 milioni di euro.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!

a