Inter, difesa a pezzi: problemi per Godin, Bastoni e De Vrij. Allarmato Ranocchia

Non c’è solo la polemica con Juventus e Milan a non far dormire sonni tranquilli a Conte e Marotta. Come riportato dal Corriere dello Sport, bisogna fare i conti anche con alcuni problemi che si registrano dall’infermeria.

Oltre a Vecino, negli ultimi giorni sono arrivati anche gli acciacchi di Godin, Bastoni, De Vrij e D’Ambrosio che però è già tornato ad allenarsi in gruppo. Le condizioni degli altri sono tutte da valutare ma la difesa potrebbe trovarsi davvero con gli uomini contati in vista della ripartenza.

La situazione più delicata sembra essere quella di Godin, mentre per Bastoni e De Vrij è scongiurato il pericolo di lesione. L’unico titolare sicuramente disponibile in vista della sfida contro il Napoli è Skriniar: se Bastoni e De Vrij non dovessero farcela, toccherebbe a D’Ambrosio e Ranocchia difendere la porta di Handanovic al fianco del centrale slovacco.

