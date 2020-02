Obiettivo Kumbulla per la difesa, ma la concorrenza è agguerrita: la valutazione del Verona e le pretendenti

Forte interesse dell’Inter per Marash Kumbulla: il difensore dell’Hellas Verona si è affermato come una delle migliori rivelazioni del campionato, e le prestazioni messe in mostra nella difesa a tre di Juric lo hanno segnalato come un profilo perfetto per rinforzare il reparto difensivo nerazzurro. A questo si aggiunge poi la giovane età (è un classe 2000), un parametro che la dirigenza interista ha più volte dimostrato di tenere in grande considerazione in modo da costruire una rosa con prospettive di lungo termine.

E’ fortissima però la concorrenza, sia in Italia che all’estero. Tra le squadre che si sono messe sulle sue tracce, secondo la Gazzetta dello Sport, figurano infatti anche Juve, Napoli, Liverpool, Manchester City e Borussia Dortmund. Una buona notizia per il Verona, che, nella speranza di vedere aprirsi un’asta per il giocatore, ha già fissato il prezzo a non meno di 30 milioni.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!