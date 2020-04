Mercato – Odgaard pronto al ritorno al Sassuolo, l’Inter osserva la situazione e valuta il riacquisto

Potrebbe tornare a vestire nerazzurro Jens Odgaard, il giovane attaccante classe 99 in procinto di fare il suo ritorno al Sassuolo, così come spiegato quest’oggi dalla Gazzetta di Modena. L’olandese ha giocato quest’anno in prestito all’Heerenveen e, nonostante un infortunio che ne ha compromesso parte della stagione, ha messo insieme 7 reti e un assist in 24 presenze. In Olanda il campionato è ora terminato e il giocatore sarebbe in procinto di rientrare a Sassuolo alla fine del prestito.

Sono proprio gli stessi olandesi ad annunciare il ritorno in Italia del giocatore, attraverso il proprio allenatore Gerry Hamstra: “Jens è cresciuto bene qui come giocatore e persona. Presto tornerà al Sassuolo e da lì vedremo dove lo porterà il futuro”, le parole del tecnico sul sito ufficiale del club. Secondo il quotidiano, l’Inter starebbe pensando di riacquistarlo per una somma vicina ai 15 milioni di euro.

