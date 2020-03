TS – Il parere dei dirigenti sul nuovo mercato: Paratici promuove gli scambi, Tare scettico su maxi finestra

Dalle parole dei dirigenti negli ultimi tempi, sembra che nei prossimi mesi – una volta superata l’emergenza coronavirus – ci aspetterà un calciomercato tutto nuovo. In Europa si sta discutendo ad esempio della possibilità di creare una sola sessione unificata, con una maxi finestra da agosto fino a gennaio. La certezza è che i club non avranno la stessa capacità economica di sempre, per far fronte ai buchi economici che la pandemia di queste settimane sta provocando nei bilanci. Per questo motivo, come ribadito da diversi dirigenti stamattina sulle pagine di Tuttosport, sarà il mercato degli scambi e della creatività. A seguire le opinioni di Paratici e Tare:

PARATICI – “Ci saranno molti scambi, una situazione che avvicinerà il calcio all’NBA. È presumibile che alcuni club, ad esempio in Germania, possano beneficiare della generale situazione di crisi in virtù di un’economia sottostante più solida di altre”.