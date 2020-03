Mercato – Quale futuro per Florenzi? Inter alla finestra: Marotta pronto all’assalto ad una sola condizione

Quella di Alessandro Florenzi non è stata sicuramente una stagione indimenticabile, anzi. Partito titolare e capitano ad inizio anno con la Roma, ha visto pian piano scavalcarsi nelle gerarchie fino ad essere costretto a salutare la sua città a gennaio per sperare di giocare in estate l’Europeo.

In estate il giocatore, ora in prestito secco al Valencia, tornerà nella capitale e dovrà affrontare di nuovo Fonseca, allenatore che ha deciso di non puntare su di lui. L’esterno italiano dovrà cercarsi sicuramente un’altra squadra. E come riporta anche calciomercato.com, anche l’Inter potrebbe farci un pensiero: “Nel corso delle ultime due sessioni di mercato l’Inter ha più volte avuto contatti con il suo agente Alessandro Lucci. Conte lo stima da tempo, lo conosce anche dai tempi della Nazionale e lo allenerebbe volentieri, ma non a qualunque cifra. Il club nerazzurro potrebbe tornare su di lui solo se si trattasse di una vera occasione e i rapporti non ottimi con la Roma non aiutano”, si legge.

Sul giocatore ci sono anche Fiorentina ed Everton.



