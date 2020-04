Mercato – Rumors in arrivo dall’Argentina: “Thiago Almada all’Inter con Messi”

“Ho il calciatore argentino che può diventare il compagno di Messi all’Inter. Si tratta di Thiago Almada, per 25 milioni”. Questa la “bomba” lanciata da Martin Castilla, giornalista di TNT Sports. Direttamente dai microfoni del programma tv argentino, l’esperto di mercato ha infatti confermato l’assalto dei nerazzurri per il talento del Velez. 25 milioni di euro sul piatto, pari alla clausola rescissoria che il club ha scelto di fissare sul giocatore in caso di addio eventuale al club.

Un rumors alimentato già nei giorni scorsi dalla stampa sia italiana che internazionale, con la Beneamata avvicinata al profilo del giocatore classe 2001 cresciuto a Fuerte Apache, nella periferia di Buenos Aires. Centrocampista offensivo con tanti riflettori già puntati su di lui, Thiago Almada è finito nel mirino dell’Inter ed oggi, dall’Argentina, un giornalista ha scelto di accostarlo anche a Messi, parlando di un possibile futuro in nerazzurro per entrambi.

