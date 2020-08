Mercato – Tsimikas pronto a volare in Inghilterra, sponda Liverpool

Kostas Tsimikas è sicuramente un difensore interessante, un buon prospetto che ha attirato l’interesse di numerosi club di un certo blasone, tra cui anche l’Inter. Tuttavia, come riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, sul proprio profilo Twitter, il futuro del 24 enne è ormai scritto.

Tsimikas infatti volerà in Inghilterra. L’Olympiakos ha ormai raggiunto l’accordo per il trasferimento al Liverpool, mancherebbero ormai solo i dettagli. Per il difensore sarebbe pronto un contratto fino al 2025.

L’Inter non ha quindi affondato il colpo decisivo, probabilmente più concentrata su calciatori già più pronti, allettanti e “vicini” come Kumbulla o Izzo.

