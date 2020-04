Mercato – Vecino, è l’estate giusta per l’addio. Impatto a bilancio pesante, quattro club su di lui: la situazione

Quella che sta per arrivare potrebbe essere l’estate dell’addio di Matias Vecino all’Inter. Il centrocampista ha da sempre diviso la tifoseria, alternando gol e prestazioni sontuose a partite in cui non ha brillato affatto. Per questo, visto le cifre a bilancio, il giocatore potrebbe ora partire.

Come riporta anche calciomercato.com, Vecino ​fu comprato tre anni dalla Fiorentina per 25 milioni, ed il costo del suo cartellino sarà ammortato fino al giugno di quest’anno per circa 15,7 milioni di euro: “In sostanza Vecino è uno dei giocatori non titolarissimi che per impatto annuo a bilancio incide di più (circa 4,7 milioni di ammortamento annuo) e quindi cederlo, per fare plusvalenza, potrebbe essere l’opzione perfetta per la prossima estate”, spiega il portale.

L’Inter non vuole fare minusvalenza, e per questo dovrà venderlo da almeno 9,4 milioni di euro. Cedendolo per 25 milioni la plusvalenza sarebbe di ben 15,6 milioni. Su di lui c’erano il Tottenham ed il Milan, ma anche Lazio e Manchester United hanno mostrato interesse per lui.

