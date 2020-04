Mercato – La tentazione Werner rischia di rimanere tale: il Liverpool punta tutto sul tedesco

L’idea nerazzurra di portare Timo Werner in Italia rischia di sfumare. In Inghilterra ed in Germania, infatti, diverse testate giornalistiche parlano danno il giocatore sempre più vicino ad un trasferimento in Premier League, al Liverpool di Jurgen Klopp.

Il tecnico tedesco, secondo la Bild, sarebbe pronto ad incontrare il centravanti del Lipsia per convincerlo di persona a sposare la causa dei Reds; apparentemente, però, l’ex allenatore del Borussia Dortmund avrebbe a disposizione solo due mesi per concludere positivamente la trattativa. Il 15 giugno, infatti, scadrebbe la clausola rescissoria di Timo Werner, fissata a circa 58 milioni di euro.

I piani del Liverpool, però, potrebbero sfumare: Sportsmail sostiene che i Reds abbiano dovuto sospendere tutte le trattative di mercato a causa della pandemia da Coronavirus. L’ex difensore Jamie Carragher, inoltre, alimenta i dubbi sulla prossima finestra di mercato, sostenendo che il passaggio del bomber tedesco in Inghilterra potrebbe essere posticipato di un anno: “Werner potrebbe finire nel dimenticatoio: magari se ne riparlerà tra un anno”.

Infine, segnali di scoraggiamento arrivano direttamente dal Lipsia. Il chief executive della società tedesca Oliver Mintzlaff, infatti, ha snobbato ogni rumors riguardante il proprio attaccante: “Sono profondamente rilassato riguardo a Werner. Non ci ha fatto sapere di voler lasciare club e non ha modo di farlo: ha un contratto fino al 2023”. L’Inter incrocia le dita: uno spiraglio per portare Werner in Italia c’è ancora?

