Mertens-Inter, Mazzola ci ripensa: “Un peccato non sia andato in porto, è un fuoriclasse”

Il mercato dell’Inter è molto vivo ed i nomi in ballo sono sempre tanti. Tra gli affari conclusi e le trattative in atto, il reparto offensivo è sicuramente quello più oggetto di discussioni. Ausilio e Marotta stanno cercando di regalare ad Antonio Conte una rosa competitiva per la prossima stagione e i gol sono un aspetto fondamentale. A proposito di attaccanti, di Dries Mertens se n’è parlato molto per settimane, quando sembrava essere ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Di lui ha parlato Sandro Mazzola, ex bandiera dell’Inter, raggiunto dalle frequenze di Radio Kiss Kiss. In particolare, ha espresso tutto il suo rammarico per il mancato passaggio del belga dal Napoli alla Beneamata, esternando tutta la stima nei suoi confronti.

Queste le parole di Mazzola: “Mi dispiace non sia andato in porto il trasferimento, penso che l’Inter si è mossa male. Poteva mettere a segno un gran colpo. Mertens mi piace tantissimo, è un fuoriclasse. Non so come mai sia saltato tutto, ma credo che probabilmente i nerazzurri si sono mossi in ritardo”.

