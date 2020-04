Mertens, le parti si allontanano per il rinnovo col Napoli: la Roma si fa sotto mentre l’Inter continua a monitorare

Dries Mertens e il suo amato Napoli non sembrano trovare un accordo definitivo. Dopo un gennaio in cui l’unica cosa mancante sembrava la firma sul contratto, con l’avvento dell’epidemia la situazione è cambiata radicalmente. Aurelio De Laurentis avrebbe infatti ritirato la sua offerta di rinnovo per valutare da capo la spesa che comporta, e questo ha portato a una situazione di stallo importante, come riportato da Calciomercato.com.

Sul giocatore in scadenza ci sono moltissimi club italiani e esteri che fanno pressione sugli agenti offrendo proposte di contratto molto interessanti per il belga. Tra questi sicuramente ci sono Inter e Roma, le due squadre che sembrano più avanti per concludere la trattativa nell’eventualità in cui il rinnovo non andasse in porto. Per quanto riguarda i nerazzurri l’offerta risale già a qualche mese fa e sarebbe fortemente allettante per il 33enne, ma le probabilità di riuscita sono scese fortemente durante quel gennaio di forte riavvicinamento ai colori azzurri. A sfruttare attivamente questo stallo invece è la Roma che ha preso decisamente d’assalto il suo staff in quanto vuole portare alla corte di Fonseca uno dei suoi giocatori preferiti. Si attendono sviluppi in tempi non molto lontani.

