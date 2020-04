Social – Messi smentisce l’accostamento all’Inter: “Sono fake news”

Nonostante il calcio si sia fermato ormai da un mese a questa parte, le voci extra campo su Leo Messi non si sono assolutamente placate. Soprattutto in ottica calciomercato, infatti, il 10 argentino è stato accostato all’Inter come grande sogno per i prossimi mesi, sebbene non sia arrivata alcuna conferma ufficiale da parte del club nerazzurro, ma solamente voci da parte di grandi ex come Massimo Moratti e Alessandro Altobelli.

Per smentire questa e altre indiscrezioni rimbalzate con forza negli ultimi giorni sui media in Argentina, Messi pochi minuti fa ha pubblicato una storia su Instagram per fare chiarezza una volta per tutte. Come si può vedere in basso, l’attaccante ha riportato prima l’accostamento all’Inter e poi la voce sul possibile pagamento da parte sua della cauzione da 1,6 milioni di dollari per liberare l’amico Ronaldinho dal carcere paraguaiano. Entrambe le notizie contrassegnate dall’argentino con una ‘mentira’, vale a dire menzogna.

Messi ha infine voluto negare anche quanto detto sempre in Argentina, circa un suo ritorno al Newell’s Old Boys nei prossimi mesi. Questa la sua storia: