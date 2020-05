MD – “Lautaro è molto completo!”. L’endorsement di Leo Messi al Toro in chiave Barcellona: è amore tra i due

Che a Lionel Messi piacesse Lautaro Martinez non era certo una novità. La Pulce e il Toro: un duo dove il primo stima il secondo, e dove il secondo – sotto sotto – è sempre più tentato di immaginarsi come potrebbe essere una convivenza in un reparto offensivo proprio con la Pulce: una convivenza che, possibilmente, vada oltre le partite con l’Argentina, una ogni tanto. Non è un mistero che Lautaro interessi molto al Barcellona, e non è un mistero nemmeno che Lautaro gradisca la destinazione: è tutta una partita a carte scoperte, alla quale, ora, contribuisce anche un’intervista rilasciata in esclusiva da Leo Messi a Mundo Deportivo. Che tesse, appunto, le lodi del Toro.

“Lautaro è molto completo”, questo lo strillo d’apertura dell’edizione del 15 maggio del quotidiano sportivo spagnolo, che cita un virgolettato rilasciato, appunto, da Messi al giornale. “E’ forte, combatte, segna molto e sa proteggere la palla”, si legge ancora. Un endorsement che non passerà inosservato in Italia, quello di un calciatore che – oltre a essere il migliore al mondo – a Barcellona è anche un mezzo direttore sportivo. Intanto ora la palla sì, passa ufficialmente ai direttori sportivi. Quelli veri.

