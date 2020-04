Messi, niente addio al Barcellona: si lavora al rinnovo fino al 2023

Attraverso una Instagram Story, Leo Messi ha scelto di alzare la voce smentendo definitivamente le ipotesi che lo vedono vicino all’Inter e, in particolare, anche al Newell’s Old Boys. “Fake News” ha scritto il talento del Barcellona sui social, cancellando le idee tracciate dall’emittente argentina TNT Sports.

La Pulce pensa solo al Barcellona e, come riportato da Nicolò Schira su Twitter, sarebbe anche al lavoro per formalizzare il rinnovo con il club blaugrana. Sul piatto un possibile accordo fino al 2023 tra i catalani ed il talento argentino, da sempre legato al mondo Barça e mai davvero vicino alla possibilità di addio al Camp Nou. Insieme verso il rinnovo dunque il Barcellona e Leo Messi: altri tre anni di contratto per sognare ancora con i catalani.

