Messi via dal Barcellona: anche il presidente della Catalogna, Quim Torra, gli dice addio!

Il presidente della Catalogna, Joaquim Torra i Pla, ha affidato al proprio canale Twitter il saluto commosso al campione probabilmente più amato della storia della regione, Leo Messi, ormai deciso a lasciare il Barcellona.

Quim ha dichiarato: “La Catalogna sarà sempre la tua casa. Grazie mille per tutto questo tempo, per tutta la felicità che ci hai regalato insieme al grande calcio. Abbiamo avuto la fortuna di condividere alcuni anni della nostra vita con il miglior giocatore del mondo e un nobile atleta. Non ti dimenticheremo mai. Leo Messi, Croce di San Giorgio”

