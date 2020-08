Addio Conte, clamoroso da La Gazzetta: “Non solo Allegri, l’Inter valuta anche Mihajlovic”

È uno scenario clamoroso quello che l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dipinge in merito alla panchina dell’Inter. L’addio di Antonio Conte, secondo il quotidiano, è un epilogo ad oggi difficilmente evitabile, poiché la frattura creatasi tra lui, dirigenza e proprietà appare insanabile. Martedì, in sede, ci sarà il tanto atteso incontro tra le parti: la società non ha aggravato i suoi giudizi dopo lo sfogo post-Siviglia, considerato alla stregua di quello di Bergamo. Intende, però, riconoscere sì i meriti di una stagione positiva anche a Conte, ma specificare molto chiaramente che sfoghi di questo tipo non solo più tollerati. Dal canto suo, Conte non sembra però intenzionato a fare marcia indietro, né negli atteggiamenti e né nelle richieste di mercato.

Inter, non solo Allegri: osservato anche Mihajlovic

La spaccatura appare quindi difficilmente ricomponibile, tanto che Beppe Marotta avrebbe già preallertato l’entourage di Massimiliano Allegri, considerato il sostituto ideale del tecnico salentino. Ma c’è di più: secondo La Gazzetta, infatti, Max non correrebbe da solo. L’altra alternativa in corsa sarebbe Sinisa Mihajlovic, oggi allenatore del Bologna ma osservato speciale anche dall’Inter.

