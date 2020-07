Mihajlovic ricorda: “Ibra? Quando giocavo nell’Inter abbiamo litigato!”

Uno scontro tra Sinisa Mihajlovic e Zlatan Ibrahimovic è quanto di più elettrizzante ci si possa aspettare. Una sfida che, seppur per poco, c’è davvero stata. A margine della conferenza stampa prepartita della gara di domani tra il Bologna (reduce dal pareggio casalingo contro il Napoli) e il Milan (impostosi sul Parma per 3-1), il tecnico del club emiliano ha raccontato il curioso aneddoto: “Ibra? Quando giocavo nell’Inter, e lui nella Juve, in campo abbiamo litigato”.

L’ex nerazzurro spiega poi come una volta che lo svedese ha indossato la maglia nerazzurra, ogni accenno di vendetta sia prontamente rientrato: “Poi quando è venuto a Milano abbiamo fatto amicizia, complice l’origine slava in comune“.

Infine, una battuta per la gara di domani: “Speriamo che domani abbia un occhio di riguardo verso di me che sono un povero malato“.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<