Mike Ryan si tira indietro: “L’OMS non decide per la ripresa dei campionati”

Mike Ryan ha raccontato a Corriere.it cosa pensa del futuro dello sport in ottica ripartenza dopo l’emergenza Coronavirus: “Noi non prendiamo decisioni sugli eventi sportivi, lo fanno le Federazioni e i governi che li ospitano”.

Ora quindi la palla passa al Ministro dello Sport e al nostro Governo con la FIGC pronta a qualsiasi decisione, ma dall’Organizzazione Mondiale della Sanità arriva un’ulteriore precisazione: “La questione che ci poniamo è se verranno riaperti gli eventi di calcio con o senza spettatori, e quali misure saranno prese per far sì che giocatori e staff siano in sicurezza”.

