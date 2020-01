Milan, Kessie tra le possibili contropartite per lo scambio con Politano

Sempre più vicino l’addio di Matteo Politano in ottica Inter. I nerazzurri chiedono almeno 25 milioni per il trasferimento del giocatore a titolo definitivo e non hanno intenzione di cederlo in prestito e senza possibilità di obbligo di riscatto. Nelle ultime ore sembra farsi largo la pista che avvicina l’esterno ex Sassuolo al Milan e, a questo proposito, il giornalista Carlo Laudisa su Twitter riporta il nome nuovo tra le contropartite dei rossoneri.

E’ Franck Kessie, secondo il collega della rosea, il nome inserito dai rossoneri nel possibile scambio con l’Inter per arrivare a Matteo Politano. Nel corso della prossima settimana verrà infatti fissato un summit tra i due club per i dettagli della trattativa, provando a pesare le possibilità di lieto fine. L’esterno ex Sassuolo resta in uscita dalla Beneamata ed il Milan sarebbe pronto ad approfittarne. Due però le strade per le strategie di Boban e Maldini. L’acquisto a titolo definitivo o lo scambio con contropartite: l’Inter non ha intenzione di scendere a patti.

A questo proposito, il Milan avrebbe già individuato il possibile sostituto di Franck Kessie. A riportarlo è Alfredo Pedullà su Twitter che racconta di un sondaggio dei rossoneri per Alfred Duncan, centrocampista del Sassuolo in mostra da diverse stagioni in Serie A e seguito già dalla Fiorentina.

