Milito: “Lautaro straordinario. Musso all’Inter non mi sorprende, Eto’o, Sneijder e Mou fenomenali”

Diego Milito, attuale direttore tecnico del Racing Avellaneda, è stato intervistato in diretta su Instagram ad ESPN e ha parlato di vari argomenti, in particolare della crescita dei vari calciatori argentini della Serie A: “Lautaro? Ho parlato con lui, gli ho chiesto come stesse. Abbiamo un grande rapporto, lo conosco da quando era piccolo. Si allenava con noi, poi ha debuttato con il Racing. Sono molto felice per la sua crescita e per il suo presente: è un ragazzo straordinario come Musso e DePaul. E’ motivo di grande orgoglio, è un prodotto del nostro settore giovanile: sono felice stia facendo la sua carriera in Europa.”

Il campione argentino parla poi della notizia che vorrebbe il portiere dell’Udinese, Musso, all’Inter: “Non mi sorprende, sono felice. Non so se sia vera la notizia: è un grande professionista, un bellissimo ragazzo. In poche partite ha dimostrato di avere un grande futuro nel calcio e nella nostra nazionale: sta facendo benissimo in Italia. Lo vedremo crescere”.

Non può mancare un pensiero sul Triplete del 2010: “Mourinho fu fenomenale, è uno dei migliori allenatori. Ho imparato tanto da lui in un anno, soprattutto nella gestione del gruppo. E’ stata una delle migliori stagioni della storia del club e della mia carriera. La finale di Champions? Era tranquillo. Noi avevamo tanta tensione, lui ci trasmise tranquillità. I più forti con cui ho giocato? “Dico Eto’o, Sneijder, poi ovviamente Messi, che è diverso”.

