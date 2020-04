Il ministro Speranza: “Sono un appassionato di calcio, ma con 400 morti al giorno è l’ultimo problema dell’Italia”

Se Lega e FIGC hanno dato per scontata la ripartenza a partire del 4 maggio con gli allenamenti dei club di Serie A, per poter riprendere il campionato tra fine mese e inizio giugno, entrambi gli organi dovranno prima far i conti con il governo italiano. La Federcalcio ha già trasmesso il protocollo che intende attuare nelle prossime settimane e nella giornata di mercoledì, in cui è prevista una videoconferenza proprio con alcuni membri del governo, avrà una risposta in merito.

Le anticipazioni arrivate del ministro della Salute Roberto Speranza questa mattina a ‘Circo Massimo‘ su Radio Capital, non sono però così confortanti: “Sono un grande appassionato di calcio ma con più di 400 morti al giorno con sincerità è l’ultimo problema di cui possiamo occuparci. Lo dico con il massimo rispetto e da grande appassionato di calcio però viene prima la vita delle persone. Le priorità del Paese oggi sono altre. Lavoreremo perché a un certo punto si possa riprendere la vita normale ma la priorità in questo momento deve essere ancora salvare la vita delle persone”.

