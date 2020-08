Mirabelli: “Stimo Conte, ma ha sbagliato di grosso. Due scenari: ora le scuse o verrà esonerato”

Nel corso dell’intervista concessa sulle pagine di Tuttosport e pubblicata nell’edizione di questa mattina, Massimiliano Mirabelli ha analizzato con la sua esperienza manageriale l’enorme tensione che si è venuta a creare tra Antonio Conte e buona parte dei dirigenti dell’Inter. L’ex direttore sportivo del Milan, con un trascorso anche all’interno della società nerazzurra, ha spiegato il suo punti di vista sulla situazione, evidenziando due possibili scenari cui le due parti potrebbero andare incontro nelle prossime settimane.

Le sue parole: “Stimo molto Antonio, lo ritengo uno dei migliori in circolazione, ma ha sbagliato e ha sbagliato di grosso. Ha messo in imbarazzo e in difficoltà il club. Ora le cose sono due: o si scusa o se non si scusa viene esonerato. E questo, anche se il giorno dopo l’Inter non gioca contro il Getafe, ma la finale di Champions League. Anche questo episodio dimostra come mai, da nove anni, la Juve domini il campionato. Alla Juve una cosa del genere non sarebbe successa. E, se fosse successa, sappiamo come sarebbe andata a finire”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<