Miranda: “Lukaku tra i calciatori più difficili da marcare. Vorrei chiudere la carriera in Brasile”

L’ex centrale dell’Inter, Joao Miranda, si concesso in un’intervista a Zico 10, il format dell’ex campione brasiliano, dove ha elogiato l’attuale attaccante nerazzurro Romelu Lukaku. “E’ sicuramente tra gli attaccanti più difficili che abbia mai affrontato, insieme a Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo.” Accostato diverse volte al Flamengo, il difensore ha parlato del suo futuro, dopo il recente trasferimento allo Jiangsu Suning.

“Il Flamengo è il sogno di un giocatore. Ho un debole per il club, anche se non ho giocato mai in quella squadra. Ho due amici lì, Filipe (Luís) e Rodrigo Caio, che difendono egregiamente la maglia. Oltre agli altri che giocano dal centro in avanti, conosco molte persone. Sostengo il team perché ho molti amici lì”. Miranda ha anche rivelato che sogna ancora di indossare la maglia del Brasile: “Credo che se tornerò in patria, avrò più possibilità. Il mio pensiero è di adempiere al mio accordo attuale e poi tornare in Brasile. Se Tite pensa che io sia al livello di giocare per la nazionale, risponderò alla chiamata.”

