Monaco, l’ex Inter Jovetic prepara il rientro da titolare. Moreno: “Stevan è eccezionale”

Due spezzoni di gara, i primi in campionato, prima di riappropriarsi del suo talento. L’ex Inter Stevan Jovetic è pronto a tornare in campo da titolare contro il Saint-Etienne. Dalla Francia sono sicuri: il montenegrino avrà le sue chances importanti in coppa, e gli indizi in questo senso arrivano anche dal tecnico del Monaco Robert Moreno. In conferenza stampa, il tecnico del club del Principato ha infatti analizzato con queste parole il momento dell’attaccante.

“E’ un giocatore eccezionale. Si allena con una forza di volontà incredibile e si sente pronto a giocare, ma va recuperato gradualmente. Non gioca da un anno e lo stress della competizione non è quello dell’allenamento. Quando resti fuori senza giocare per tanto tempo, è difficile recuperare il ritmo”. Parole al miele da parte di Robert Moreno per Stevan Jovetic: l’ex Inter è pronto a tornare titolare e punta il Saint-Etienne per riavviare la sua avventura calcistica.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!