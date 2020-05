Lutto Simoni, parla la moglie: “Da Bergomi a Moratti, quanti messaggi d’affetto. Faremo un tributo speciale a Gigi”

E’ stata la prima a esporsi, poco meno di un anno fa, per difendere la riservatezza del marito malato. Oggi Monica Simoni, moglie di Gigi Simoni, ex tecnico dell’Inter deceduto nella giornata di ieri all’età di 81 anni, ha parlato a margine della camera ardente organizzata a Pisa nella chiesa della Spina, in attesa del funerale che avrà luogo domani pomeriggio. Le parole della signora Simoni sono state raccolte da gazzetta.it.

“L’affetto che riceviamo da ogni parte d’Italia da tifosi di ogni squadra, grandi campioni come Bergomi e Pablo Simeone, o presidenti, come Massimo Moratti, che ci è sempre stato vicino in questi mesi, ci conforta tantissimo e ci allevia il dolore per una perdita enorme – ha dichiarato Monica Simoni – Speriamo di poter regalare a Gigi il tributo che merita nel ‘suo’ stadio: l’Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa. Vorremmo farlo ai primi di giugno quando sarà possibile spostarsi da una regione all’altra”.

