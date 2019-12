Montella esonerato, tra i sostituti c’è anche il nome di Luciano Spalletti

Ancora nessuna squadra per Luciano Spalletti dopo l’esperienza all’Inter: sono stati due anni intensi, lunghi, pieni di problemi ma anche di soddisfazioni. Grazie al tecnico di Certaldo infatti la squadra nerazzurra è tornata in Champions League per due stagioni consecutive, un qualcosa che non accadeva da troppo tempo.

Dopo l’arrivo di Antonio Conte però, Spalletti ha deciso di restare fermo: sia Milan che Napoli ci hanno provato ma senza successo. Come riporta però Alfredo Pedullà, dopo l’esonero di Vincenzo Montella da allenatore della Fiorentina, tra i sostituti c’è anche il nome di Spalletti che dunque potrebbe ripartire dalla “sua” Toscana.

