Montella: “Il gol di ieri è stato un segnale. Bravi a non mollare fino all’ultimo”

Ha senz’altro reso la vita più difficile a Vincenzo Montella, quella rete improvvisa arrivata al 92′ su una prodezza con il mancino di Vlahovic che ha sorpreso sia Skriniar che Handanovic. In caso di sconfitta, reduce da un periodo oltremodo negativo, il tecnico napoletano si sarebbe ulteriormente complicato la vita. Da settimane infatti, nonostante la fiducia più volte concessagli da Commisso, la sua posizione viene data a rischio esonero. Con il pareggio di ieri, però, potrebbe ancora essere confermato per altre partite.

Questo il suo sfogo liberatorio su Instagram: “Non mi sono esaltato qualche settimana fa, così come non sono andato in ‘down’ nell’ultimo mese. Nonostante le difficoltà, le assenze, gli infortuni, i tanti giovani, i fisiologici ‘su e giù’ tipici di un progetto appena nato. Il gol di ieri, quell’urlo, quella esultanza, valgono tanto, anche se non risolvono tutto. Ma è stato un segnale. Tante volte non avremmo meritato di perdere, eppure uscivamo dal campo senza nulla in mano. Ieri non abbiamo mollato, fino all’ultimo respiro. Ed abbiamo rialzato la testa. Adesso servirà una settimana perfetta, per provare a fare, alla nostra gente, il regalo di Natale più bello. Forza Viola, sempre!”

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!