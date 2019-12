Montella torna sul pareggio con l’Inter: “Un risultato che sa tanto di vittoria”

Nel corso della conferenza stampa che anticipa il match della sua Fiorentina contro la Roma, il tecnico della Viola Vincenzo Montella è tornato a parlare del pareggio rimediato al Franchi contro l’Inter. Vantaggio iniziale di Borja Valero ed 1-1 a tempo scaduto di Vlahovic, entrato dalla panchina.

Queste le sensazioni del mister affidate ai giornalisti in sala stampa: “Quello rimediato contro l’Inter è un pareggio che sa di vittoria. La squadra ha dato risposte importanti e sono arrivati tanti segnali positivi. Il digiuno di vittorie? Il successo manca per tanti motivi ma soprattutto per la classifica: abbiamo bisogno di punti. Al completo siamo una squadra competitiva: abbiamo delle lacune ma ci sono valori importanti. La maggior parte delle partite si sblocca e si decide sugli episodi: sono fattori su cui si può lavorare”. Pareggio fondamentale per la Fiorentina contro l’Inter: un 1-1 che rinforza le convinzioni del tecnico e che prova a spazzare via il buio dall’umore dello spogliatoio.

