Montero e l’approdo sfumato all’Inter: “Parlai con Facchetti ma Lippi fu decisivo”

Sembrava tutto fatto dopo l’esperienza con la maglia dell’Atalanta: Pablo Montero stava per diventare un calciatore dell’Inter nel 1996. Poi, però, la trattativa andò in fumo ed il difensore uruguaiano – protagonista di tante battaglie in campo contro i nerazzurri – approdò alla Juventus.

Montero ha raccontato il retroscena ai microfoni di TuttoJuve.com: “Come sarebbe stato? Sinceramente non so che cosa rispondere, perché non esisterà mai una controprova. La mia fortuna è stata che sono stato chiamato da Lippi e Moggi, era nel periodo in cui la Juventus aveva terminato il suo campionato e stava preparando la finale di Champions. Non avevo parlato con l’allenatore dell’Inter ma solo con i dirigenti che erano Mazzola e Facchetti, ma a far la differenza è stato il contatto avuto con Lippi. Poi conoscete tutti come è andata a finire”.



