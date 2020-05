Moratti: “Conte e Mourinho due martelli. Il like di Agnelli? Vi spiego la differenza con Calciopoli. Messi o Dybala al posto di Lautaro”

Dopo aver ricordato le tappe più belle della stagione 2009/2010 culminata con lo storico Triplete, Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato anche dei temi più attuali che tengono banco in casa nerazzurra.

A partire da quel paragone tra Mourinho e Conte: “Non conosco abbastanza bene Conte per giudicare. Ma sono due martelli, ossessionati dal calcio, dalla voglia di dar tutto”.

Lautaro via: “Se arriva Messi, ci sto. E se Leo è impossibile, al posto del Toro vorrei Dybala”.

La ripresa del campionato: “Meglio preparare la prossima stagione. Ma ci sta che uno come Lotito parli da tifoso. Scudetto assegnato? Ora non è una priorità. Però l’Inter ha tutto per vincerlo. Il like di Agnelli? C’è una leggerissima differenza. Allora si trattava di una truffa, qui di un virus che ha paralizzato il mondo”.

Il Triplete della Juventus: “Se mi darebbe fastidio un loro en plein? Nessun record resiste in eterno. Di sicuro il Triplete non ce lo toglierà nessuno“.

