Moratti: “Messi e Lautaro insieme magia pura. Il calcio è passione, a porte chiuse si fa male allo sport”

Ci tiene a precisarlo più volte nel corso dell’intervista rilasciata sulle pagine del Mundo Deportivo: “Parlo da semplice tifoso, non da dirigente”. E puntualmente, in questa espressione, si leggono tantissimi ricordi ed tanta nostalgia degli anni trascorsi da numero uno dell’Inter. Dopo le dichiarazioni rilasciate in radio ieri mattina, che hanno avuto un impatto enorme soprattutto in Spagna, Massimo Moratti rilancia ancora e spera che la nuova proprietà nerazzurra possa davvero regalare a tutti i tifosi un colpo come Leo Messi.

Questo l’ex presidente: “Messi non è un sogno proibito per l’Inter e non era un sogno impossibile prima di questa situazione provocata dal coronavirus. Credo che con uno sforzo da parte della proprietà, il club possa portarlo in rosa. Questo è un desiderio da tifoso, semplice tifoso, io non comando più in società, vado a vedere le partite da appassionato. Non ho mai parlato di questo tema con i nuovi proprietari del club. Mi è sempre piaciuto Messi, è vero che l’ho sempre seguito da presidente, ma ripeto, ne parlo solo da tifoso, non da dirigente”.

MESSI E LAUTARO – “Sarebbe una bomba come coppia, magia pura. Sono entrambi molto fantasiosi, rapidi, svegli, giocano un calcio di strada, vederli insieme sarà incredibile. Mi piace molto Lautaro, è un calciatore a parte, con gol, fantasia, di quelli di non ti stanchi di vedere”.

CAMPIONATI – “Il calcio è passione, è allegria, è andare con la famiglia agli stadi. Pretendere che si riprendano i campionati a porte chiuse mi sembra che fa solo male allo sport. Dobbiamo intanto recuperare da questa pandemia e recuperare i calciatori, che sono sportivi di prima fascia. Si sono fermati a riflettere sulle conseguenze che il coronavirus può lasciare nei nostri calciatori? Prima viene la salute. Si parla molto di industria del calcio, ma il calcio prima di tutto è passione. Se ci allontaniamo dal calcio dei tifosi, avremo perso tutto”.

INTER – “La mia Inter si è sempre caratterizzata per essere una famiglia, per questo sia nella vittoria che nella sconfitta avevamo il supporto dei nostri tifosi. Ma adesso siamo tutti uniti in Italia, come in Spagna, lavorando tutti insieme per vincere sul coronavirus”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!