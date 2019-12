Moratti si complimenta con i nerazzurri: “Non mi aspettavo questo avvio. Scudetto? Possiamo crederci”

Vecchie glorie e campioni: tantissimi gli interisti presenti in occasione della serata di gala organizzata dall’Inter in vista del Natale. Tra gli ospiti del club anche Massimo Moratti, intercettato all’esterno del ristorante da Marco Barzaghi. Ai microfoni di SportMediaset, l’ex patron nerazzurro ha commentato così il presente della Beneamata: “Prevedere il primo posto dell’Inter? Non me l’aspettavo, sono stati molto bravi. Movimenti di mercato a gennaio? Io in realtà credo che la squadra ci sia già e che molti torneranno proprio dopo la sosta, però spetta all’allenatore decidere se e come muoversi. E sì, si può credere allo scudetto”.

Parole che scaldano i cuori quelle di Massimo Moratti, intervistato all’ingresso del ristorante che ospita il mondo nerazzurro per la cena di gala organizzata dal club. Mercato, scudetto e la vetta della classifica nelle parole dell’ex presidente interista, tornato a gioire dopo il recente passato nel vedere i suoi colori fare a sportellate con la Juventus, storica nemica della Beneamata.

