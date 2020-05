Moratti: “Simoni un gentiluomo, gli impedirono di vincere uno scudetto meritato”

Le celebrazioni per il decennale della Champions League vinta a Madrid si mescola alla tristezza per la scomparsa di un grande uomo interista come Gigi Simoni, l’allenatore della Coppa Uefa 1997/1998. Sui social ed in tv sono tantissimi i messaggi in ricordo dell’ex tecnico nerazzurro. L’ex presidente Massimo Moratti affida le proprie parole all’Ansa in una breve nota: “È stato un grande protagonista della storia dell’Inter: ha vinto una coppa europea molto importante, gli è stato impedito di vincere un campionato che avrebbe assolutamente meritato. Tecnico gentiluomo verso il quale provavo grande stima e affetto. La telefonata con la quale poco fa la moglie mi ha avvisato della morte mi ha provocato un dolore immenso”.

