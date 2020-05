Moratti: “Consideriamo lo stop al campionato, giocare adesso darebbe esempio negativo”

E’ sempre stata abbastanza chiara la posizione dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti sul tema della ripresa del campionato. L’ex numero uno nerazzurro, anche nell’intervento su Radio Radicale, ha chiesto espressamente cautela prima di tornare in campo e far riprendere il campionato, valutando attentamente tutti i rischi legati alla salute dei calciatori e non solo. Per Massimo Moratti, dare il via libera alla ripresa delle competizioni, potrebbe anche dare un cattivo esempio visto che il calcio è uno sport prevalentemente basato sul contatto fisico tra i giocatori.

Queste le sue parole: “Dal mio punto di vista considererei concluso questo campionato per pensare già al prossimo. Tutti ora hanno iniziato a parlare dell’importanza sociale del calcio, ma attenzione perché far giocare insieme una squadra intera può dare un esempio negativo per l’attenzione che dobbiamo continuare ad avere per vivere normalmente la nostra vita. Questo virus, specialmente a Milano, non mi pare sia stato ancora sconfitto. Penso che in questo momento tutti abbiano pensieri più pesanti e gravi, ma anche di paura che ci mette in condizione di non stare a pensare al calcio dalla mattina alla sera. Ovvio che l’idea di poter rivedere il calcio piace a noi tifosi, ma aspettare due o tre mesi non cambia niente”.

