Moriero: “La Coppa Uefa del ’98 rimasta nel cuore, tengo alle maglie di Ronaldo e Baggio”

Intervistato dal sito ufficiale dell’Inter, Francesco Moriero ha partecipato al contest MyInterShirts, in cui ha mostrato le sue maglie preferite: “Sono tantissime le partite che mi sono rimaste nel cuore, quella che ricordo con più piacere è la finale di Coppa Uefa del 1998 contro la Lazio ma anche quella in cui ho segnato in rovesciata contro il Neuchatel Xamax, un gol pazzesco”.

Moriero continua: “Ho scambiato diverse maglie in carriera, anche con i miei compagni, quella era una squadra straordinaria. Tengo in modo particolare a quella di Ronaldo e quella di Baggio perché sono stati dei grandissimi fuoriclasse”.

Sulla maglietta che non ha ma che avrebbe voluto: “Direi quella di Bergomi che manca alla mia collezione, è questa la maglia che vorrei avere perché lui è stato un mito”.



