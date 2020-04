Moriero si racconta: “La mia esultanza nacque per Recoba. West? Un pazzo scatenato! Vi racconto le partitelle con lui”

Francesco Moriero ha visto la propria carriera cambiare in un amen, quando dal Milan fu scambiato con l’Inter. Proprio anche della sua esperienza nerazzurra Moriero ha parlato durante una diretta Instagram concessa a calciomercato.com: “La famosa esultanza nata all’Inter? Nacque nella partita con il Brescia in cui Recoba ribaltò la gara con due goal da cineteca. Era un gesto di umiltà verso il compagno che aveva fatto un goal importante, il mio modo di ringraziarlo. E di goal importanti, con tutti quei campioni all’Inter, ne ho visti tanti”.

Moriero ha poi continuato: “Affrontare Taribo West in partitella era un incubo. Era un pazzo scatenato, entrava a forbice su chiunque. Prima di ogni partita ci faceva posizionare in cerchio e poi metteva una mano sulla testa di Ronaldo, diceva una preghiera e poi entravamo in campo. Guai però a prenderlo in giro su questa cosa: si arrabbiava moltissimo, faceva paura. Diventava cattivo”.

