Morto Kobe Bryant in elicottero insieme ad altre quattro persone, il messaggio dell’Inter: “Ispirazione per tutti gli sportivi”

Il titolo è che è morto Kobe Bryant, la verità è che sono morte cinque persone in un incidente elicotteristico. La notizia, per il resto, è giunta così, in serata, nella sua brutale banalità: Kobe Bryant, ex leggenda del basket statunitense, è rimasto vittima di un incidente in elicottero in seguito al quale ha perso la vita insieme ad altre quattro persone, tra cui la figlia 13enne Gina Maria. L’elicottero che lo stava trasportando – si apprende dalle cronache immediatamente apparse su tutti i quotidiani online – si è precipitato sulle colline di Calabasas, a nord-ovest di Los Angeles.

Nei secondi immediatamente successivi ai lanci delle prime agenzie, beninteso, è stata pioggia mediatica: chiunque ha sentito il bisogno di rivolgere – alla notizia della morte dell’ex atleta – il proprio messaggio di cordoglio, e tra questi anche l’Inter: “Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport – scrive il club nerazzurro sul proprio profilo Twitter – La tua perdita sarà incolmabile. Oltre ogni confine, bandiera, tipo di pallone. Il tuo insegnamento rimarrà per sempre”.

