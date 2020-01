Morto Kobe Bryant, le reazioni dei giocatori dell’Inter: “Lui, il più grande idolo sportivo”. E Lukaku ricorda anche la figlia

La notizia della scomparsa di Kobe Bryant ha suscitato clamore, certo, nel mondo dello sport e non solo. Ma è soprattutto il mondo sportivo, appunto, ad aver omaggiato con particolare attenzione – in queste ore, da quando è uscita la notizia della sua prematura scomparsa – l’ex leggenda del basket statunitense. Romelu Lukaku, ad esempio, ha dedicato un post su Instagram all’ex guardia di Los Angeles: “Il mio più grande idolo sportivo è questo uomo qui – ha scritto l’attaccante dell’Inter – La tua etica del lavoro e la tua mentalità mi hanno ispirato tanto per farmi capire cosa volesse dire diventare un professionista. Tu ti stavi godendo il nuovo capitolo della tua vita e lasciare proprio così è devastante… ti voglio tanto bene. Tu, il più grande di tutti i tempi”.

Su Twitter, poi, sempre Lukaku, ha dedicato un pensiero anche alla figlia di Kobe Bryant, morta insieme al padre nell’incidente d’elicottero in cui sono rimasti coinvolti loro due insieme ad altre tre persone: c’è la foto di lei, e come didascalia solo un paio di mani giunte, a simboleggiare una preghiera. Al coro in omaggio al cestista, poi, si è aggiunto anche Diego Godin, difensore dell’Inter, con un tweet: “Molto scioccato dalla morte di una leggenda sportiva come Kobe Bryant, sua figlia e le altre persone che viaggiavano in elicottero”, scrive. Successivamente, è arrivato anche un post di Roberto Gagliardini, che – insieme agli altri – proponiamo qui sotto.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!