Moses, ufficiale il nuovo numero di maglia all’Inter: l’esterno prende l’11

Dopo due giorni di attesa dalle visite mediche, finalmente nel pomeriggio l’Inter ha comunicato ufficialmente il nuovo acquisto dal Chelsea. Victor Moses è divenuto un nuovo rinforzo di Antonio Conte, tecnico decisivo ai fini della sua scelta e che riabbraccia dopo la felicissima esperienza condivisa nel biennio a Londra.

L’esterno nigeriano ha già scelto l’11 come nuovo numero di maglia. In estate, per pochissimo tempo, era stato indossato prima da Dimarco e poi da Alexis Sanchez, prima che il cileno prendesse la 7. La passata stagione, invece, era stato Keita Balde a portarlo sulle spalle, ereditandolo da Matias Vecino che invece era passato alla maglia numero 8.

