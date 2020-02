Social – Victor Moses e l’enorme gioia per il derby vinto: “Che emozione!”

Dal baratro al paradiso. Questo il percorso dell’Inter nel derby disputato ieri sera, nel quale, dopo una prima frazione di gioco decisamente sottotono, i nerazzurri hanno rialzato la testa e rimontato trionfando nella Stracittadina. Gli uomini di Conte hanno mostrato ancora una volta di essere un gruppo solido e di possedere un carattere di ferro, che potrà essere un’arma determinante in questa seconda e decisiva parte di stagione.

Tra i molti protagonisti della gara contro il Milan, non solo i calciatori che hanno disputato il derby da titolari. Da Eriksen passando per Moses infatti, anche i subentranti sono riusciti a dare la scossa giusta alla partita, facendosi trovare pronti all’appuntamento. Lo stesso esterno nigeriano, approdato all’Inter nel mercato di gennaio, si è reso protagonista dell’azione che ha portato al gol del definitivo 4 a 2 di Lukaku, fornendo un assist al bacio per l’attaccante belga. Proprio Moses ha affidato le sensazione suscitate dalla vittoria nella Stracittadina, al proprio profilo Instagram, postando una foto dell’esultanza dopo il gol del 4-2, corredata da questa frase: “Vittoriosi nel derby! Che emozione!“. Il primo derby che, soprattutto da vinto, non si scorda mai.