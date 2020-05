Mourinho e l’addio all’Inter: “Al Real non puoi dire 3 volte no. Se fossi andato a San Siro non me ne sarei mai andato. Moratti mi disse…”

Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport a 10 anni di distanza dal trionfo in Champions con l’Inter, José Mourinho ha rivelato i retroscena del suo addio dalla panchina nerazzurra.

Ecco le sue parole: “Perché non sono tornato a San Siro con la squadra? Se fossi tornato, con la squadra intorno e i tifosi che avrebbero cantato “José resta con noi”, forse non sarei più andato via. Io non avevo già firmato con il Real prima della finale: chi ha detto che qualcuno del Real venne nel nostro hotel prima della finale disse una cazzata. Prima della finale successe solo che scoprii lo scatolone con le maglie celebrative e scappai per non vederle”.

Il passaggio al Real Madrid: “Io volevo andare al Real: mi voleva già l’anno prima, andai a casa di Moratti a dirglielo e lui mi fermò, ‘Non andare’. Al Real avevo già detto no quando ero al Chelsea, al Real non puoi dire no tre volte. Oggi forse potrei stare 4-5-6 anni nello stesso club, ma allora volevo essere il primo – e sono ancora l’unico, fra gli allenatori – ad aver vinto il titolo nazionale in Inghilterra, Italia e Spagna. Allora mi dissi: ‘Sto qui due giorni, firmo il contratto e vado a Milano quando non posso più tornare indietro'”.

La scelta di lasciare l’Inter: “Avevo deciso dopo la seconda semifinale con il Barcellona, perché sapevo che avrei vinto la Champions. Moratti l’avevo preparato: senza bisogno di parole, la temperatura del nostro abbraccio in campo gli fece capire cosa volevo. Mi disse: “Dopo questo, hai il diritto di andare”. Era il diritto di fare quello che volevo, non di essere felice: e infatti sono stato più felice a Milano che a Madrid”.

