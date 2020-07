Mourinho su Ancelotti: “Lo abbraccerò, sono disposto ad infrangere le norme sul distanziamento”

Nel Monday Night in versione estiva della Premier League, domani sera dalle 21.00 si giocherà la spettacolare sfida tra Tottenham ed Everton. Un match che contrapporrà due degli allenatori più vincenti in Europa negli ultimi anni come José Mourinho e Carlo Ancelotti, contraddistinti da un sentimento di rispetto ed amicizia reciproca. Come rivelato dallo Special One alla vigilia dell’incontro, ad inizio partita ci sarà il consueto abbraccio tra i due tecnici, anche a costo di infrangere le regole.

Questo l’annuncio fatto in conferenza stampa dall’allenatore portoghese: “E’ uno dei top manager del mondo negli ultimi 20 anni e penso sia un privilegio per la Premier League riaverlo in panchina. Non ha bisogno di nessuno che lo presenti. Ho avuto il privilegio di conoscerlo anni fa, è un ragazzo d’oro. Il metro di distanza? Infrangerò le regole e lo abbraccerò perché Carlo mi piace moltissimo”.

