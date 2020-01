Mourinho, altro attacco all’Inter: “Il Tottenham non ha colpe, questa situazione non doveva accadere”

Al termine della partita di FA Cup tra Southampton e Tottenham, terminata 1-1, nella classica conferenza stampa post-partita l’allenatore degli Spurs Josè Mourinho ha lanciato un altro attacco all’Inter per la situazione legata a Christian Eriksen. Il centrocampista danese nei prossimi giorni sarà un nuovo giocatore dell’Inter, e lo Special One ha così parlato della situazione creatasi: “Voglio solo dire che questa situazione non dovrebbe accadere il 25 gennaio. E non è colpa del Tottenham”

