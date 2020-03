Mourinho show in conferenza stampa: “Se allenassi il Mou calciatore? Non lo farei giocare!”

Non è un bel periodo, questo, per José Mourinho al Tottenham: e va bene che lo Special One è arrivato agli Spurs a campionato in corso, e va bene – pure – che la sua rosa è stata depotenziata nel mercato invernale (vedi la cessione di Eriksen). Ma la critica comincia a rumoreggiare e così il portoghese – al solito – cerca di alleggerire. Nella conferenza stampa precedente al match contro il Burnley, al tecnico è stato chiesto di commentare un’intervista di Baltemar Brito (suo ex compagno di squadra al Rio Ave tra il 1980 e il 1982, e suo ex assistente all’Uniao de Leiria, al Porto e al Chelsea) in cui definiva il Mourinho calciatore pigro e lamentoso.

La risposta di Mourinho – che, poco prima, aveva fatto ingresso in sala stampa salutando un collaboratore gol gomito, per ironizzare pure sul coronavirus, in favore di taccuini e telecamere – ha suscitato immediata ilarità tra i giornalisti presenti: “E’ vero – ha affermato, in riferimento alle parole di Brito – Assolutamente vero. Cosa farei con me calciatore? Non lo farei giocare, non lo farei giocare. E’ molto semplice. Lo manderei via! Prendetelo, prendetelo gratis!”.

