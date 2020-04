Mourinho e la sfida con il Liverpool: “Non potete perdere contro questi qua”. Il racconto di John Terry

Una grande rivalità durante i tempi di José Mourinho sulla panchina del Chelsea con il Liverpool di Rafa Benitez, grande antagonista per la vittoria della Premier League. Ai microfoni di Sky Sports UK infatti l’ex capitano dei Blues John Terry ha raccontato di come vivesse quella situazione lo Special One.

Ecco le sue parole: “Il Liverpool in quel periodo era migliore di noi, e c’era un po’ di frustrazione da parte vostra (rivolgendosi a Carragher) perché quando c’era José riuscivamo sempre a battervi. Sia Mourinho che Benitez hanno poi ingigantito la cosa: il mister anche se eravamo 20 o 30 punti davanti diceva che non potevamo perdere contro questi qua. Non riusciva neanche a nominare la parola Liverpool. Mi ricordo ancora oggi quel discorso”.



