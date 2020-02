Mourinho: “Eriksen? Abbiamo incassato una cifra importante”

E’ stato il tormentone del mercato di gennaio: Christian Eriksen dopo quasi un mese di trattative, telefonate, confronti ed anche parole del suo allenatore, è diventato un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista danese ha lasciato il Tottenham ed ha raggiunto Milano per una nuova avventura dato il suo contratto in scadenza a giugno 2020.

José Mourinho in un’intervista rilasciata a Sky Sports UK è tornato a parlare del suo addio: “Sì è vero abbiamo perso Eriksen ma grazie al nostro presidente abbiamo incassato una buona cifra ed abbiamo reinvestito su due giovani interessanti come Bergwijn e Lo Celso. Spero che ciò accadrà anche in futuro, anche se noi allenatori vogliamo sempre avere una rosa forte e più lunga possibile”.



