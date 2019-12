Mourinho: “So quale sarà il futuro di Eriksen. E’ stato onesto, ci fidiamo l’uno dell’altro”

Il futuro di Christian Eriksen rappresenta probabilmente in questo momento uno dei casi più ingarbugliati del Tottenham. Il trequartista danese andrà infatti in scadenza di contratto il prossimo giugno e sono davvero poche le intenzioni di rinnovare il proprio rapporto con gli Spurs. Anche l’arrivo di José Mourinho in panchina non è riuscito ad incidere in tal senso, lasciando ancora un grosso punto interrogativo sul futuro del ragazzo.

A tal proposito, lo Special One è tornato a parlarne nella conferenza stampa di ieri dopo la vittoria sul Brighton. Il suo pensiero: “Io so già quale sarà il suo futuro. Il suo modo di comunicare verso di me è molto aperto e onesto, ci fidiamo l’uno dell’altro. Per questo so già cosa farà. Detto questo non sono la persona adatta per commentare o per parlarne. Io penso solo al campo, quando abbiamo bisogno di una mano lui c’è“.

